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الأهلي في طريقه للتعاقد مع النجم التونسي ” بن عمر “

الأهلي في طريقه للتعاقد مع النجم التونسي ” بن عمر “
نواف السالم(صدى):

وصل النادي الأهلي إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع اللاعب الدولي التونسي محمد أمين بن عمر ، لضمه في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وعرض النادي على اللاعب مبلغ مالي للتعاقد يقدر بـ 500 ألف دولار، لضمه خلال يناير الجاري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ، مع أفضلية شراء العقد بشكل نهائي .

ومن جهة أخرى ، كشفت تقارير تونسية أن اللاعب تلقى العديد من العروض الأوروبية ومن الأهلي المصري ، إلا أن عرض أهلي جدة كان الأكثر إغراءًا ومن المتوقع أن تقبل به إدارة النجم الساحلي التونسي .


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