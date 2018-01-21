بالفيديو.. لقاء نادر للملك سلمان يتحدث فيه عن إدارته لإمارة الرياض

نايف السالم(صدى):

تداول الرواد والنشطاء، لقاءً نادرا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميراً لمنطقة الرياض تحدث فيه عن تطويرها وكيفية إدارته لها للنهوض بها.

وأجاب خادم الحرمين الملك سلمان خلال المؤتمر الصحفي الذي قدمه الإعلامي الدكتور عبدالرحمن الشبيلي وحضره لتوجيه الأسئلة التي تدور في ذهن المواطن في ذلك الوقت الدكتور عبدالله العمران والصحفي عمران محمد العمران.

يذكر أن المقابلة تعد من المقابلات النادرة التي تحدث فيها الملك سلمان للإعلام عن مدينة الرياض والمشاريع الحضارية التي كانت تنجز فيها، والخطط التي تم تبنيها في تلك الفترة للوصول إلى الرياض الحالية التي أضحت إحدى العواصم العربية الأرقى والأكثر تطوراً.