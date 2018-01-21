ضمن محاولاتها اليائسة.. قطر في طريقها لتجنيس 200 ألف سلفادوري

طلال الضوي(صدى):

في ظل تشتت السياسة القطرية بسبب ضعف موقفها ، بعدما منحت الدوحة جنسيتها للهاربين من قضايا الإرهاب في المنطقة ومن الأفارقة والإسرائيلين أولًا ، تسعى حاليًا لمنح الجنسية إلى 200 ألف من السيلفادور بأمريكا الجنوبية للعمل لديها .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، تبحث السلفادور مع قطر اتفاقًا يسمح بموجبه للمهاجرين السلفادوريين ممن فقدوا حقهم في البقاء بالولايات المتحدة ، أن يعيشوا ويعملوا في قطر .

ومن جانبه ، لفت رئيس الاتصالات الرئاسية يوجينيو شيكاس ، إلى أن السلفادور تجري في الوقت الراهن محادثاتها مع قطر ؛ لمعرفة كيف يمكن استخدام السلفادوريين في قطر .