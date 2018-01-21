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  3. ضمن محاولاتها اليائسة.. قطر في طريقها لتجنيس 200 ألف سلفادوري

ضمن محاولاتها اليائسة.. قطر في طريقها لتجنيس 200 ألف سلفادوري

ضمن محاولاتها اليائسة.. قطر في طريقها لتجنيس 200 ألف سلفادوري
طلال الضوي(صدى):

في ظل تشتت السياسة القطرية بسبب ضعف موقفها ، بعدما منحت الدوحة جنسيتها للهاربين من قضايا الإرهاب في المنطقة ومن الأفارقة والإسرائيلين أولًا ، تسعى حاليًا لمنح الجنسية إلى 200 ألف من السيلفادور بأمريكا الجنوبية للعمل لديها .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، تبحث السلفادور مع قطر اتفاقًا يسمح بموجبه للمهاجرين السلفادوريين ممن فقدوا حقهم في البقاء بالولايات المتحدة ، أن يعيشوا ويعملوا في قطر .

ومن جانبه ، لفت رئيس الاتصالات الرئاسية يوجينيو شيكاس ، إلى أن السلفادور تجري في الوقت الراهن محادثاتها مع قطر ؛ لمعرفة كيف يمكن استخدام السلفادوريين في قطر .


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