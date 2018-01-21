دراسة: معجون الأسنان يقضي على الملاريا في الكبد والدم

متابعات(صدى):

أفاد بحث شارك فيه عالم آلي يعمل بالذكاء الصناعي أنه يمكن تطوير مكون شائع في ” معجون الاسنان ” لمكافحة سلالات الملاريا المقاومة للعقاقير.

وأوضحت الدراسة، أن العالم الآلي أجرى فحص يشمل ملايين الاختبارات الكيمياوية والجينية والدوائية، وقالوا إن مادة ” التريكلوسان ” التي تدخل في تركيبة معاجين الأسنان أظهرت قدرة على وقف انتشار الملاريا في مرحلتين حرجتين في الكبد والدم.

وتودي الملاريا بحياة نصف مليون إنسان تقريباً كل عام، غالبيتهم من الأطفال، في الأجزاء الفقيرة من إفريقيا، لكن يمكن علاج المرض بعدد من الأدوية، غير أن مقاومة المرض لهذه العلاجات تتزايد مما يثير المخاوف من أن بعض سلالات المرض قد تصبح عصية على العلاج. لهذا السبب يقول ” ستيف أوليفر ” من قسم الكيمياء الحيوية في جامعة كامبردج، إن البحث عن علاجات جديدة أصبح ضرورة ملحة.