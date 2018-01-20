” قرقاش ” يعلق على واقعة حذف اسم قطر من خريطة بمتحف اللوفر أبوظبي

أبوظبي(صدى):

كشف وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، أن حذف اسم قطر من إحدى الخرائط بمتحف اللوفر أبوظبي ” هفوة بسيطة ” وقعت بقسم الهدايا، في إشارة إلى انها لم تكن من ضمن معروضات المتحف.

وقال ” قرقاش ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تابعت بإستغراب تغريدة رئيس هيئة متاحف قطر، والتي ضخمت هفوة بسيطة في قسم هدايا لوفر أبوظبي، وملاحظات بعض الذي تعود الاصطياد في الماء العكر، تبقى الثقافة أسمى من هذه الصغائر ” .