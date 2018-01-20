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الهلال يمنح لاعبيه راحة 3 أيام استعدادًا لمعسكر المنتخب الوطني

الهلال يمنح لاعبيه راحة 3 أيام استعدادًا لمعسكر المنتخب الوطني
طلال الغامدي(صدى):

أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم عن قراره بمنح اللاعبين إراحة لمدة ثلاثة أيام ، نظير توقف المنافسات المحلية .

وعلقت إدارة ” الهلال ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائلة ” قرّر الجهاز الفني لفريق #الهلال الأول لكرة القدم إراحة اللاعبين لمدة ثلاثة أيام؛ نظير توقّف المنافسات المحلية؛ لبدء معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أن يستأنف الفريق تدريباته عند الساعة الـ٠٧:٣٠ من مساء يوم الأربعاء المقبل ” .

 


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