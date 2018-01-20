مهاجم الأهلي المصري يتلقى عرضا من سوشو الفرنسي مقابل 3 ملايين يورو

ماجد محمد(صدى):

تلقى وليد أزارو، مهاجم فريق الأهلي المصري، اليوم السبت، عرضًا من نادي سوشو الفرنسي، مقابل 3 ملايين يورو، ورفض اللاعب إبداء رأيه لحين معرفة موقف الجهاز الفني، لاسيما أنه بات من الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها حسام البدري، المدير الفنى للفريق، فضلاً عن كونه هداف الفريق برصيد 9 أهداف.

وحقق المهاجم المغربي وليد أزارو، رقمًا خاصًا مع الأهلي المصري، بل أنه اللاعب الوحيد في الأحمر الذي تمكن من التسجيل في خمس بطولات مختلفة خلال الموسم الحالي وهي، ” البطولة العربية، مسابقة الدوري، كأس مصر، دوري أبطال أفريقيا، السوبر المحلي ” .