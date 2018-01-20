دراسة: النوم أقل من 8 ساعات يسبب الاكتئاب

متابعات(صدى):

كشفت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ثماني ساعات في الليل أكثر عرضة للمعاناة من القلق والاكتئاب، كما أنهم أقل قدرة على التعامل مع الأفكار السلبية وفك الارتباط بالمشاعر السلبية من أولئك الذين يحصلون على كمية كافية من النوم.

ووجدت الدراسة، التي حللت 52 من الأشخاص البالغين، أن عدم النوم الجيد ليلا يتسبب في ” التفكير السلبي المتكرر ” والوسواس القهري والتركيز على الأفكار التي تسبب الحزن والقلق والإجهاد.

ومن المثير للاهتمام أن النتائج أظهرت أن عدم الحصول على كمية كافية من النوم، أقل من ثماني ساعات، يتسبب في نظر الناس إلى الصور السلبية عاطفياً بطريقة أكبر.

وتم تحديد أنماط النوم، للمشاركين من خلال المقابلات وتم رصد حركات العين بعد عرض الصور التي تهدف إلى إثارة استجابة عاطفية، فضلا عن صور محايدة.