التحالف: الحوثيون لجأوا للصواريخ الجوية بعد تراجعهم على الأرض

راشد آل شريه(صدى):

أكد تحالف دعم الشرعية إن إطلاق الصاروخ البالستي على منطقة نجران كان متعمدًا ، حيث أن الحوثيين لجأوا لتكثيف إطلاق الصواريخ الجوية بسبب تراجع قواتهم والخسائر الفادحة التي تكبدوها على الأرض .

وأشار التحالف إلى أن الحوثيون يحاولون إفشال خطة الإغاثة المخصصة للشعب اليمني ، حيث يهدفون إلى عرقلة إدخال المساعدات لابتزاز المجتمع الدولي .