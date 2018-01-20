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التحالف: الحوثيون لجأوا للصواريخ الجوية بعد تراجعهم على الأرض

التحالف: الحوثيون لجأوا للصواريخ الجوية بعد تراجعهم على الأرض
راشد آل شريه(صدى):

أكد تحالف دعم الشرعية إن إطلاق الصاروخ البالستي على منطقة نجران كان متعمدًا ، حيث أن الحوثيين لجأوا لتكثيف إطلاق الصواريخ الجوية بسبب تراجع قواتهم والخسائر الفادحة التي تكبدوها على الأرض .

وأشار التحالف إلى أن الحوثيون يحاولون إفشال خطة الإغاثة المخصصة للشعب اليمني ، حيث يهدفون إلى عرقلة إدخال المساعدات لابتزاز المجتمع الدولي .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 41524 ] نشر منذ 47 دقيقة

شدوا عليهم يارجال وكونوا لهم باالمرصاد ربنا معكم ,, بحوله وعونه وقوته سبحانه ,,

,, الله ينصركم ويثبت اقدامكم ويردكم لنا سالمين غانمين ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 7141 ] نشر منذ 41 دقيقة

لأنهم جبناء ماهم رِجال . لايستطيعون ألمواجهه على الأرض .😂😅😂.

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