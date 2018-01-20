غضب جماهير الهلال بعد الخسارة من القادسية

السبت 20
يناير
إدارة الهلال نرجوا أبعاد المدرب فورا فهو لا يجيد القراءة للفرق الأخرى وتغيراته في أوقات نهاية المبارة دليل انه فاشل
وش ذنب المدرب مسكين يا الواقع شكل الدعم راح والسنافر ضهرت بمستواها الحقيفي
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الواقع[ عدد التعليقات: 5652 ] نشر منذ 58 دقيقة
إدارة الهلال نرجوا أبعاد المدرب فورا فهو لا يجيد القراءة للفرق الأخرى وتغيراته في أوقات نهاية المبارة دليل انه فاشل
مرسيدس[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 12 دقيقة
وش ذنب المدرب مسكين يا الواقع شكل الدعم راح والسنافر ضهرت بمستواها الحقيفي