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  3. غضب جماهير الهلال بعد الخسارة من القادسية

غضب جماهير الهلال بعد الخسارة من القادسية




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5652 ] نشر منذ 58 دقيقة

إدارة الهلال نرجوا أبعاد المدرب فورا فهو لا يجيد القراءة للفرق الأخرى وتغيراته في أوقات نهاية المبارة دليل انه فاشل

[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 12 دقيقة

وش ذنب المدرب مسكين يا الواقع شكل الدعم راح والسنافر ضهرت بمستواها الحقيفي

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