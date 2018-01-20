بالصور.. نادي الفروسية يختتم كرنفال كؤوس الملوك

نواف السالم(صدى):

اختتمت مساء اليوم السبت، فعاليات كرنفال ” كؤوس الملوك ” الذي نظمه نادي الفروسية على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للعام الثالث، حيث أقيمت الأشواط الرئيسة لليوم الثاني على كؤوس الملوك ( سعود ، فيصل ، خالد ، فهد ) – رحمهم الله ، وأقيم الشوط السابع على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- لمسافة 1600متر ” الفئة الأولى ” ، حيث حقق المركز الأول الفرس “كوامل ” العائدة لاسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز _ رحمه الله – .

وعقب نهاية الشوط سلم صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، الكأس للمشرف الإداري على الإسطبل سعود بن رزيق الشيباني والمدرب بدر بن سعود بن رزيق، كما أقيم الشوط الثامن على كأس الملك خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله – لمسافة 2000 متر ” الفئة الأولى ” وحقق المركز الأول الجواد “باذن الله” لاسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – وعقب نهاية الشوط سلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الكأس للمشرف الإداري على الإسطبل سعود بن رزيق الشيباني والمدرب بدر بن سعود بن رزيق .

وجاء الشوط التاسع على كأس الملك فيصل بن عبد العزيز – رحمه الله – ومسافته 1800 متر ” الفئة الأولى ” , وحقق المركز الأول الجواد ” شرعي ” لاسطبل عبدالاله بن عبدالعزيز الموسى ، وسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل ، الكأس للمالك عبدالاله بن عبدالعزيز الموسى .

وفي الشوط العاشر على كأس الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – لمسافة 2000 متر ” الفئة الأولى ” ، حقق الجواد ( النجم الفائز ) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – المركز الأول ، وسلم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز الكأس للمشرف الإداري على الأسطبل سعود بن رزيق الشيباني والمدرب بدر بن سعود الرزيق .

وشهد اليوم الثاني حضوراً كثيفاً من العائلات والأفراد الذين تفاعلوا مع الأنشطة المصاحبة للكرنفال ومنها المعزوفات الوطنية التي قدمتها فرقة موسيقى الحرس الوطني ، والفرق الشعبية التي قدمت ألوانًا متنوعة من الفلكلور السعودي، في مختلف المناطق، إضافة إلى فعاليات ترفيهية للأطفال على مسرح الطفل، ومعرض رسومات الخيل ، وركن الرسومات العام ، وركن رسومات للأطفال، والجوائز الثمينة التي قدمت للحضور .