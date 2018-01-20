بالصور.. 152 ألف زائر في ختام فعاليات مهرجان الزيتون

علي العنزي(صدى):

اختتم مهرجان الزيتون بالجوف مساء اليوم السبت، دورته الحادية عشر التي استمرت عشرة أيام بحضور أمين أمانة الجوف رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس عجب بن عبدالله القحطاني.

وأوضح رئيس لجنة الفعاليات ياسر العلي في كلمة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة أن المهرجان حقق نجاحًا مبهرًا في نسخته الحادية عشرة حيث نجح باستقطاب 152 ألف زائر، فيما تخطت مبيعاته 11 مليون و300 ألف ريال، كان لها أثراً إيجابياً داعمًا لمزارعي الزيتون بمنطقة الجوف.

بعد ذلك كرم أمين الجوف الجهات الحكومية المشاركة ورؤساء اللجان، كما كرم لجنة تحكيم مسابقة شاعر الزيتون.