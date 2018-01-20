مانشستر يونايتد ينجح في إنهاء صفقة سانشيز

نواف السالم(صدى):

نجح نادي مانشستر يونايتد، في إنهاء صفقة أليكسيس سانشيز، لاعب نادي آرسنال الحالي.

وأكدت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية الشهيرة، أنه من المتوقع تواجد أليكسيس سانشيز في مقر تدريبات الشياطين الحمر مساء اليوم من أجل التوقيع على عقود انضمامه لمان يونايتد.

وأكدت الصحيفة أن الصفقة التبادلية بين مانشستر يونايتد وآرسنال قد انتهت، وسافر سانشيز شمالًا إلى مانشستر من أجل الخضوع للفحوصات الطبية للشياطين الحمر، مقابل سفر الأرميني هنريك مخيتريان لاعب مان يونايتد إلى لندن.

ومن المتوقع أن يوقع الدولي التشيلي على عقود انتقاله لمانشستر يونايتد لأربع سنوات ونصف مقابل الحصول على 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.