” ترامب ” : الديمقراطيون يقدمون مصلحة المهاجرين على الجيش

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الديمقراطيين يبدون اهتمامًا أكبر بـ ” اللاجئين غير الشرعيين ” على حساب الجيش أو أمن حدود البلاد، وذلك بعد أن فشل المشرعون في التوصل لاتفاق يمنع الشلل في الإدارات الفيدرالية.

وقال ” ترامب ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن ” الديمقراطيين يولون اهتماما بالمهاجرين الشرعيين أكثر منه بجيشنا العظيم أو الأمن على حدودنا الجنوبية المحفوفة بالخطر، كان بإمكانهم التوصل لاتفاق بسهولة، لكنهم فضلوا على ذلك سياسة الشلل ” .

وأصدر البيت الأبيض بياناً مع انتهاء أجل تمويل الحكومة الأمريكية، عند منتصف الليل أنحى فيه باللوم على الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في عرقلة إقرار ميزانية لتفادي وقف أنشطة الحكومة، وقال إنه لن يتفاوض على الهجرة، وهو مطلب رئيسي للديمقراطيين.