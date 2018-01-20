انغولا تفوز على الكاميرون في بطولة إفريقيا للمحليين

ماجد محمد(صدى):

فاز منتخب أنغولا على نظيره الكاميروني بهدف دون رد اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين في كرة القدم المقامة في المغرب.

ورفعت انغولا رصيدها إلى 4 نقاط مقابل 3 للكونغو التي تلعب مع بوركينا فاسو (نقطة) في وقت لاحق، فيما منيت الكاميرون بخسارتها الثانية في البطولة.

وفاز المنتخب النيجيري على نظيره الليبي بهدف دون رد، وتغلبت رواندا على غينيا الاستوائية بالنتيجة ذاتها الجمعة في طنجة في الجولة الثانية ضمن المجموعة الثالثة .

وتصدرت نيجيريا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن رواندا، بينما تحتل ليبيا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وغينيا الاستوائية المركز الرابع والأخير من دون رصيد وخرجت من المنافسة.