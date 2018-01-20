الإنذار المبكر يحذر من استمرار نشاط الرياح السطحية في المنطقة الشرقية
حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من تزايد حالة الأتربة المثارة التي تتسبب في انعدام الرؤية ببطحاء في المنطقة الشرقية ، حيث تمتد إلى سلوى والأجزاء المجاورة لها والطرق السريعة والمناطق المفتوحة ، من اليوم وحتى غدًا الأحد .
وأشار الإنذار المبكر إلى استمرار الرياح السطحية النشطة على هذه المناطق ، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة ، وهو ما ينتج عنه شبه انعدام في الرؤية الأفقية ، تصل إلى أقل من 1 كم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41524 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر بستره الضافي ويحمينا بحمايته ,, آمين ,,
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2280 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياربي رحمتك .. الجو غبار وكتمه 😷