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الإنذار المبكر يحذر من استمرار نشاط الرياح السطحية في المنطقة الشرقية

الإنذار المبكر يحذر من استمرار نشاط الرياح السطحية في المنطقة الشرقية
خالد الضبيبي(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من تزايد حالة الأتربة المثارة التي تتسبب في انعدام الرؤية ببطحاء في المنطقة الشرقية ، حيث تمتد إلى سلوى والأجزاء المجاورة لها والطرق السريعة والمناطق المفتوحة ، من اليوم وحتى غدًا الأحد .

وأشار الإنذار المبكر إلى استمرار الرياح السطحية النشطة على هذه المناطق ، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة ، وهو ما ينتج عنه شبه انعدام في الرؤية الأفقية ، تصل إلى أقل من 1 كم .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 41524 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يستر بستره الضافي ويحمينا بحمايته ,, آمين ,,

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