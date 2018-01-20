تدشين منصة ” اعتماد ” الرقمية لخدمات وزارة المالية غدًا

نايف السالم(صدى):

يستعد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ، لتدشين منصة اعتماد الرقمية غدًا الأحد ، بهدف تقديم الخدمات الإلكترونية للوزارة إلى القطاعين العام والخاص ، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الوزارات والقطاعات الخاصة والهيئات الحكومية .

وجاء تدشين المنصة بالتزامن مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة لعام 2030 ، لتسهيل تنفيذ الجهات الحكومية لمشاريعها الخاصة ، سواء فيما يتعلق بالتنمية الوطنية أو برامج الرؤية .

وبافتتاح المنصة ، تتمكن المؤسسات الحكومية والخاصة من الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية للوزارة بمزايا عالية ، ومواصفات تقنية تنافسية ، عبر السرعة في أداء العمل والدقة في البيانات وسهولة الإجراءات .