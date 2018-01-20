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جيري ماهر: أين المجتمع الدولي الخبيث من الصواريخ الإيرانية على المملكة

جيري ماهر: أين المجتمع الدولي الخبيث من الصواريخ الإيرانية على المملكة
نايف السالم(صدى):

أعرب الإعلامي جيري ماهر عن استيائه من قرارات المجتمع الدولي الضعيفة تجاه الصواريخ البالستية الحوثية الإيرانية التي تستهدف المملكة بشكل مستمر .

وعلق ” ماهر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” لو تم استهداف الولايات المتحدة الامريكية بصواريخ بالستية من قبل كوبا لتحرك العالم اجمع مستنكراً ومجيشاً الجيوش لمواجهتها والدفاع عن امريكا… اين المجتمع الدولي الخبيث من صواريخ الحوثي الايرانية التي تستهدف المملكة العربية السعودية ؟ ” .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5652 ] نشر منذ 53 دقيقة

هذا الرجال قال كلاما كنا نتمنى من الدبلوماسيين لدينا قوله واثارته في جميع المحافل الدولية

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