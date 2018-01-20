بالفيديو.. مواطن يحذر من فلل مبنية بطريقة غير فنية بالمدينة
انتشر عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر فللا تحت الإنشاء في المدينة المنورة، تعاني من سوء التشييد والتلاعب.
وأظهر مقطع الفيديو، مواطن يوثق مخالفات فنية في فلة في أحد المشاريع السكنية بالمدينة، موضحًا أن هذه الأخطاء المتعددة ستختفي في عملية الصبغ والتشطيب لدرجة أن الشاري لن يلاحظ أيا منها، وستبدو مثل أي فلة جاهزة جديدة.
وطالب موثق الفيديو بضرورة وجود نظام مراقبة صارم، يكشف عيوبها المختبئة في البنية التحتية للمنزل في أول اختبار لها.
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 8 دقائق
بكره يطلع تصريح ويقلك تم القبض على المقاول وعلى صاحب المشروع وكله كذب وسوف يتم اكمال المشروع وبيعه على المواطنين……..الصحيح ان يتم التشهير وعرض صور المقاول ومنعه من العمل فى المملكه وازالة هذه المبانى ونشر صور الازاله واسم المقاول واسم الشركه