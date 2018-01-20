بالفيديو.. مواطن يحذر من فلل مبنية بطريقة غير فنية بالمدينة

نايف السالم(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر فللا تحت الإنشاء في المدينة المنورة، تعاني من سوء التشييد والتلاعب.

وأظهر مقطع الفيديو، مواطن يوثق مخالفات فنية في فلة في أحد المشاريع السكنية بالمدينة، موضحًا أن هذه الأخطاء المتعددة ستختفي في عملية الصبغ والتشطيب لدرجة أن الشاري لن يلاحظ أيا منها، وستبدو مثل أي فلة جاهزة جديدة.

وطالب موثق الفيديو بضرورة وجود نظام مراقبة صارم، يكشف عيوبها المختبئة في البنية التحتية للمنزل في أول اختبار لها.