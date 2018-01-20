” الحربي ” : المسار الوظيفي الواضح للنجاح أداة لا يمتلكها القطاع الخاص

عادل الحربي(صدى):

أكد عضو الجمعية الاقتصاد، الدكتور ياسر الحربي، اليوم السبت، أن الدولة لن تستطيع وضع حد أدنى للأجور للسعودي فقط أو على مهنة بعينها.

وأضاف ” الحربي ” ، خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” ، المذاع على فضائية روتانا خليجية، أن المسار الوظيفي الواضح للنجاح أداة لا يمتلكها القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن برامج الوزارة مثلت هدف جيد، ولكن هناك مؤسسات لا تفيد ولا تضيف ونحن نحتاج اليوم للتدريب لسد الحاجة الوظيفية.

وتابع عضو الجمعية الاقتصاد، أن المعاهد التي لدينا لا تسد الاحتياج الوظيفي فمثلا الصين القوة الكبرى لها هي العنصر البشري وتكلفة العامل الصيني أصبحت تعادل الأوروبي، مردفًا أن لابد من وجود تقارير سنوية يحاسب عليها السعودي وخاصة القطاعات التي تتحمل التكلفة، وهناك برامج تدريبية حاولت الوزارة توفيرها لكنها كانت محدودة.

وأشار ” الحربي ” ، إلى أن ” هناك نماذج مضيئة نجحت وهذا جانب إيجابي ولكن أتمنى أن يمتلك السعودي روح قتالية وعلى المؤسسات وخاصة في القطاع الخاص أن تمتلك الواقعية ” .