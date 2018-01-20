” الفضلي ” : بناء محطات تحلية يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المائية

نايف السالم(صدى):

وجه عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة ، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على إصدارهما أوامر ملكية كريمة تقضي ببناء 9 محطات لتحلية المياه بأحدث التقنيات على ساحل البحر الأحمر .

وأشاد ” الفضلي ” بهذه القرارات الملكية عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين، و سمو ولي عهده الأمير على الأمر الكريم ببناء ٩ محطات تحلية مياه بتقنيات حديثة على ساحل البحر الأحمر بقيمة تتجاوز ملياري ريال، يتم تنفيذها خلال أقل من ١٨ شهرا ، وبطاقة إجمالية تبلغ ٢٤٠ ألف م٣ يوميا ” .

واستطرد وزير البيئة في تغريدة أخرى قائلًا ” سيكون لها الأثر البالغ في الارتقاء بجودة خدمات المياه ونطاق تغطيتها، سعيا لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ” ، مضيفًا أن هذه المحطات ستكون رافدًا قويًا لعمل الوزارة في المؤسسة العامة للتحلية ، من خلال رفع كفاءة الإنتاج ، وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية .

وتابع الوزير ” الفضلي ” قائلًا ” حققنا هذا العام رقما قياسيا بزيادة مليون و ٤٠٠ ألف م٣ من المياه المحلاة، خلال ١٣ شهرا، وهو ما يعادل تقريبًا إنشاء محطة تحلية جديدة بقيمة ١٣ مليار ريال، دون أية تكاليف رأسمالية إضافية. أسأل الله أن يمد ولاة أمرنا بعونه وقوته، ويجزيهم عنا خير الجزاء ” .