غرفة الخرج تواصل خطواتها نحو خدمة قطاع المال والأعمال

علي القحطاني(صدى):

‏شهدت الغرفة التجارية الصناعية بالخرج، العديد من التطورات والخطوات المتسارعة على مختلف الأصعدة، واهتماماً بتطوير خدماتها لمنتسبيها البالغ عددهم أكثر من 18 ألف منشأة تجارية وصناعية مما جعلها تحتل مكانة بارزة بين الغرف التجارية الصناعية بالمملكة.

‏وأنشئت غرفة الخرج لتنظم مع بقية الغرف السعودية كمنظومة تعمل على تحقيق عدة أهداف من أهمها خدمة قطاع المال والأعمال ورعاية مصالحه والاستفادة من الفرص والإمكانية المتاحة والمشاركة بفاعلية في خطط التنمية والعمل كحلقة وصل بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص مما يسهل تبادل الآراء وإيصال التعليمات وإقرار الأنظمة والعمل بموجبها لتكون أكثر فاعلية.

‏وتمثل غرفة الخرج قناة التواصل مع الجهات الحكومية سواء في مدينة السيح مقر الغرفة الرئيس أو على مستوى المملكة والتنسيق لمختلف القضايا المتعلقة بالأعمال والمناشط التجارية والصناعية والزراعية والخدمية.