” نيمار ” يغيب عن سان جيرمان أمام ليون في الدوري الفرنسي

ماجد محمد(صدى):

تسببت إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في ألم في الفخد، في تغيبه عن المواجهة النارية أمام ليون، والمقرر إقامتها مساء غد الأحد، في قمة الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، عن قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهة ليون، والتي أعلنها المدرب أوناي إيمري، حيث شهدت غياب نيمار نظرا لمعاناته من ألم في الفخد الأيمن.

وكان نيمار نجح في تسجيل 4 أهداف ” سوبر هاتريك ” قادت باريس سان جيرمان لاكتساح ضيفه ديجون بنتيجة 8/0، مساء الأربعاء الماضى على ملعب ” حديقة الإمراء ” فى ختام الجولة 21 من الدورى الفرنسى.