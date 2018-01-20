نجاح عملية جراحية معقدة لإزالة ورم سرطاني من وجه خمسيني

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي متكامل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جدة، في إجراء عملية جراحية معقدة استغرقت 10 ساعات لمريض خمسيني بنجاح بعد معاناته لمدة عام من ورم سرطاني في الوجه.

وأوضح استشاري جراحة الرأس والرقبة بالمستشفى وكلية الطب بجامعة أم القرى رئيس فريق جراحة أورام الرأس والرقبة البروفيسور أمين زيد الحرابي أن المريض كان يعاني من ورم سرطاني في منطقة الوجه ، وبعد إجراء الفحوصات المعملية والإشعاعية اللازمة تقررت الخطة الجراحية المتقدمة والتي كانت على 3 مراحل حيث قام فريق جراحة الرأس والرقبة في المرحلة الأولى بعملية تشريح واستئصال الغدد اللمفاوية المصابة بالمرض من منطقة الرقبة وإعداد الأوعية الدموية لمرحلة الترميم.

كما تلاها في المرحلة الثانية استئصال الورم والمنطقة المصابة من الوجه والخد وعظمة الصدغ مع مراعاة إزالة الورم مع أطرافه بالكلية وتجهيز المنطقة المصابة جراحيا للمرحلة التالية والتي تم فيها ترميم منطقة الوجه والخد بأخذ رقعة من منطقة الفخذ وعمل جراحة ميكروسكوبية لتوصيل الأوعية الدموية بقيادة الدكتور خالد المطيري استشاري التجميل والترميم.

وأكد رئيس قسم الجراحة البروفيسور زين الله الشريف خلو العملية الجراحية بفضل الله من أي مضاعفات وقد خرج المريض من العناية المركزة إلى الجناح الجراحي لاستكمال تلقي العلاج وهو بحمد لله بصحه ممتازة.

وقدم المدير العام الدكتور طارق لنجاوي والمدير التنفيذي للشؤون الطبية والاكلينيكية الدكتور إبراهيم زباني شكرهما للفريق الطبي على هذا الإنجاز الطبي مؤكدين أن المستشفى يزخر ولله الحمد بالإمكانات والكوادر الطبية المؤهلة علميًا وعمليًا في التخصصات الطبية، والتي حظيت بدعم غير محدود من حكومتنا الرشيدة والتي كان لها الأثر الكبير في تقديم الخدمات الطبية التخصصية على أعلى المستويات بلادنا المباركة.