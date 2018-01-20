بالفيديو.. طريقة تأكيد أو تغيير رقم الحساب البنكي في حساب المواطن

نايف السالم(صدى):

تعتبر مشكلة تغيير رقم الحساب البنكي أو تأكيده من أهم العقبات التي يمكن أن تواجه المستفيدين، لذا يقدم برنامج حساب المواطن تقديم النصائح والإرشادات، من خلال مشاهدة مقطع فيديو لاتباع الخطوات بالتفصيل.

ويتطلب تأكيد الحساب البنكي الدخول أولاً على موقع برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية على هذا الرابط التالي: من هنا .

بعد ذلك يتوجب الدخول إلى استكمال الطلب، ثم الدخول على الحساب البنكي، وبعدها الدخول على الصفحة الرئيسية ومن ثم حالة الاستحقاق.

وبعد إتمام هذه الخطوات يتم الضغط على تأكيد الحساب البنكي، وأخيرًا الضغط على نعم للتأكيد.