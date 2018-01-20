بالفيديو والصور.. مصرع وإصابة 15 في حادث انقلاب مركبه في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح بذلك المتحدث الاعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد / جمعان بن دايس الغامدي.تبلغنا في تمام الساعه ١٧:٠٧ من مساء هذا اليوم الموافق ١٤٣٩/٥/٣ هـ عن وجود حادث انقلاب (ميكروباص) اثناء نزوله من طريق عقبة حزنة .

وعلى الفور تم تحريك٦ فرق من الانقاذ والاسعاف والاطفاء من ادارة بلجرشي ومركز الشطيبه وادارة المخواه وفور وصول الفرق الميدانية للموقع اتضح ان الحادث عباره عن انحراف المركبه (ميكروباص) عن مسارهها اثناء نزولها وانقلابها داخل مسار طريق عقبة حزنة ، وبداخلها (١٥شخص) جميعهم من العمالة الأجنبية ، حيث تم اخراجهم جميعا ، وتراوحت إصاباتهم من متوسطة الى بليغة (مع وجود ٧ حالات وفاة) كما قامت الفرق الميدانية بأخراج ٤ حالات محتجزه من داخل الباص و عمل الفرز الطبي للحالات بمشاركة الجهات ذات العلاقة واتضح اصابة ٨ حالات وتم نقل جميع الحالات بواسطة اسعافات والهلال الاحمر نقل 6 اصابات واسعاف الصحة نقل اصابتين خطيره وتوفي موخراً اصابه اثناء نقلها لمستشفى الامير مشاري ببلجرشي كما تم تسليم الحادث للمرور لمتابعة الحالات بحكم الاختصاص .

واوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني بان توفي 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص في عقبة حزنة وفي التفاصيل التي وردت على لسان المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن حادث الإنقلاب وقع أثناء نزول ميكوباص من طريق عقبة حزنة وبداخلة 15 شخص في منتصف العقبة أمام المسجد حيث تم توجيه 5 فرق من الهلال الأحمر فور تلقيها البلاغ عند الساعة 16:58 م وعند الوصول للموقع تبين أن عدد الإصابات 15 إصابة 7 حالات متوفيه بالموقع و6 حالات تم نقلها بواسطة الهلال الأحمر منها 4 إصابات خطيرة وحالة Cpr توقف قلب وتنفس وحالة متوسطة كما تم نقل حالتين خطيرة بواسطة الصحة وفي الطريق توفي أحدهم.

وذكر الزهراني ان جميع الحالات تم التعامل معها بالموقع وفق البروتوكولات الاسعافية المتعارف عليها والمعمول بها في الهلال الأحمر والمتبعة في تلك الحالات وما شابهها وتم نقل جميع الإصابات الى مستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي .

وأضاف الزهراني ان هنالك فرقتان من الصحة شاركت بجانب فرق الهلال الأحمر.