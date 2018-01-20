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القادسية يتأهل بالفوز على الهلال في كأس الملك

القادسية يتأهل بالفوز على الهلال في كأس الملك
ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي القادسية من تحقيق الفوز على نظيره الهلال بهدف نظيف دون رد ، خلال لقاء اليوم السبت من مباريات الدور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين .

وسدد هدف القادسية الوحيد اللاعب بيسمارك فيريرا في الدقيقة الـ 55 من الشوط الثاني ، لينجح في التأهل إلى الدورالثامن من بطولة الكأس .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 55 دقيقة

هههههه تذكرت اللي ترتيبه ٢٩ على مستوى أندية العالم 🤣🤣

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 42 دقيقة

خرج من الكأس بستين داهيه وغير مأسوف عليه وللاسف هذا الفريق يشكل ٨٠ % من
بعثة منتخبنا الوطني الي راح تمثلنها في نهائيات كأس العالم في روسيا 🍎🍏🍎

[ عدد التعليقات: 821 ] نشر منذ 33 دقيقة

‏ايش أصعب سبت اوراوا ولا سبت القادسية والا سبت سيدني؟
😂😂😂 😂😂

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