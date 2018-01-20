القادسية يتأهل بالفوز على الهلال في كأس الملك
تمكن نادي القادسية من تحقيق الفوز على نظيره الهلال بهدف نظيف دون رد ، خلال لقاء اليوم السبت من مباريات الدور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين .
وسدد هدف القادسية الوحيد اللاعب بيسمارك فيريرا في الدقيقة الـ 55 من الشوط الثاني ، لينجح في التأهل إلى الدورالثامن من بطولة الكأس .
🇸🇦myad🇸🇦[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 55 دقيقة
هههههه تذكرت اللي ترتيبه ٢٩ على مستوى أندية العالم 🤣🤣
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 42 دقيقة
خرج من الكأس بستين داهيه وغير مأسوف عليه وللاسف هذا الفريق يشكل ٨٠ % من
بعثة منتخبنا الوطني الي راح تمثلنها في نهائيات كأس العالم في روسيا 🍎🍏🍎
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 821 ] نشر منذ 33 دقيقة
ايش أصعب سبت اوراوا ولا سبت القادسية والا سبت سيدني؟
😂😂😂 😂😂
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6164 ] نشر منذ 27 دقيقة
ياكثر اللي يهو هوون ضد الهلال