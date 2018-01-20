القادسية يتأهل بالفوز على الهلال في كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي القادسية من تحقيق الفوز على نظيره الهلال بهدف نظيف دون رد ، خلال لقاء اليوم السبت من مباريات الدور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين .

وسدد هدف القادسية الوحيد اللاعب بيسمارك فيريرا في الدقيقة الـ 55 من الشوط الثاني ، لينجح في التأهل إلى الدورالثامن من بطولة الكأس .