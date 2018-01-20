مدرسة تعرض صور المتفوقين على شاشة إعلانية برفحاء

خالد الضبيبي(صدى):

عقدت مدرسة متوسطة رفحاء شراكة مجتمعية مع بلدية المحافظة اليوم السبت، لعرض صور وأسماء الطلاب المتفوقين في اختبارات الفصل الدراسي الأول من عام 2018 الجاري، عبر إحدى الشاشات الإعلانية الإلكترونية على الطريق الدولي.

وتهدف الشراكة إلى خلق روح التحفيز والمبادرة لدى الطلاب، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة.

ومن جانبها ، توجهت إدارة المدرسة وكافة أعضائها بالشكر لرئيس بلدية رفحاء المهندس شمام بن سعيدان الشمري، لدعم هذه المبادرة وتشجيعها.