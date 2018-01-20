مقتل أول متظاهرة إيرانية على يد النظام بالتعذيب في السجون

طهران(صدى):

لقيت إحدى المتظاهرات مصرعها اليوم السبت، بعدما تم اعتقالها من قبل النظام الإيراني خلال احتجاجات شعبية اندلعت في البلاد أواخر ديسمبر الماضي بسبب فساد النظام وسوء الأحوال الاقتصادية .

وأعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مقره بباريس، عبر بيان أصدره اليوم ، إن مريم جعفر بور التي تبلغ 27 عامًا ، تعد أول متظاهرة من النساء تقتل على يد النظام الإيراني، موضحًا أنها كانت طالبة بكلية الهندسة في جامعة طهران، وتوفيت في السجن بعدما تعرضت للتعذيب.

ونقل البيان عن والد مريم بور، قوله أن السلطات الأمنية سلمت الأسرة جثة المعتقلة بعد تشريحها، حيث ظهرت عليها آثار التعذيب.