نتائج مباريات وترتيب فرق الدوري الممتاز لدرجة الشباب

نواف السالم(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، نتائج مباريات اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة التاسعة، من الدوري الممتاز لدرجة الشباب لكرة القدم، فضلا عن ترتيب الفرق.

وفاز فريق القادسية، على الفتح بهدفين مقابل لاشىء ليحتل القادسية المركز الثامن برصيد 11 نقطة، أما الفتح احتل المركز التاسع برصيد، 8 نقط

فيما فاز الرائد على أبها على الرائد بأربع أهداف أهداف مقابل هدف، ليحتل الرائد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقط، بينما يحتل أبها المركز الثاني عشر برصيد نقطة.

وفاز نادي الهلال على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتصدر الهلال المركز الأول، في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس، برصيد 14 نقطة

كما فاز فريق الشباب على النصر بثلاثة أهداف مقابل لاشىء، ليحتل الشباب المركز السادس، برصيد 14 نقطة، بينما النصر يحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

وتعادل نادي الوحدة وهجر 0/0، ليحتل الوحدة المركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الهجر المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.

وفاز فريق الأهلي على الاتفاق بتلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحتل الأهلي المركز الثاني، برصيد 20 نقطة، بينما يحتل الاتفاق المركز الثالث برصيد 17 نقطة.