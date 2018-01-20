أسرة تغادر منزلها بجدة بعد تهديدات من الابن الأكبر

نايف السالم(صدى):

غادرت أسرة تقطن في حي الأمير فواز بجدة منزلها إجباريًا، بعدما وجه الابن تهديدات لهم، حيث يعاني من مرض نفسي يؤدي لإصابته بحالة من الهيجان الشديد الذي لا يمكن السيطرة عليه.

وأشارت الأسرة إلى أن الابن الأكبر والذي يبلغ 34 عامًا ، يعاني من اعتلالات نفسية، حيث أنه لم يتمكن من النوم لمدة 7 أيام متواصلة، دون أن يدرك ما حوله، كما يقوم بإتلاف أدويته وجميع مستلزماته الشخصية.

وناشدت الأسرة الجهات المعنية بضرورة إحالة الابن المريض إلى أحد المستشفيات المتخصصة، حيث لم يتم قبوله في وقت سابق بمستشفى الصحة النفسية في المحافظة لعدم وجود سرير له.

ولفتت الأسرة إلى أن الأب يعاني من السرطان، والأم تعاني الضغط والسكر ، وهما مشردان بلا مأوى مع ثلاثة من الأبناء، بسبب تهديدات ابنهم المريض وحالته النفسية الصعبة التي يعيشها.