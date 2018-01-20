اكتشاف موقع مريض مفقود وسط العواصف بالحدود الشمالية

خالد الضبيبي(صدى):

تمكنت غرفة الهلال الأحمر، بمنطقة الحدود الشمالية، أمس الجمعة، بتحديد موقع ” شخص مفقود ” يعاني من أزمة تنفسية في أجواء العاصفة الترابية، وذلك من خلال برنامج تحديد موقع المتصل، الذي يحدد الموقع الجغرافي المتصلين وطالبي الخدمات الإسعافية، وربطهم مباشرة بغرف العمليات من خلال شبكات الجوال، وذلك بحسب ما أفاد مساعد المدير العام للشئون الإسعافية والمتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر، بمنطقة الحدود الشمالية، مساعد غالي العنزي.

وتلقت غرفة عمليات الهيئة، بلاغًا من الدوريات الأمنية يفيد بوجود شخص خلف كلية المعلمين ويتعرض لأزمة تنفسية ويصعب تحديد موقعه وسط أجواء العاصفة الترابية التي مرت بالمنطقة يوم أمس، وطلب موظف العمليات صالح عواد العنزي من الدوريات الأمنية بأن يقوم المبلغ المفقود بالاتصال على رقم طوارئ غرفة العمليات 997 حتى يتمكن من تحديد موقعه، و تم تحديد الموقع وإبلاغ الدوريات الأمنية بوجوده خلف مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وبالقرب من المعهد السعودي التقني للتعدين.

وتم نقل المريض عن طريق الفرقة الأمنية وتسليمه للفرقة الإسعافية التي قامت بدورها بتقديم الخدمات الطبية الإسعافية اللازمة للمريض، وتبين أنه رجل يبلغ من العمر ٦٠ عامًا ويشكو من أزمة تنفسية شديدة وتسليمه لمستشفى الامير عبدالعزيز بن مساعد .

وكانت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الاحمر بالمنطقة، بدأت أمس الجمعة، وخلال تغيرات الطقس عدد ثمانية بلاغات منها 3 حوادث و 2 أزمات تنفسية 2 مرضية وحالة واحدة إغماء، وتم تقديم الخدمات الطبية الاسعافية للمرضى والمصابين ونقلهم لمستشفيات المنطقة .