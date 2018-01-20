غدًا.. 60 ألف طالب وطالبة بتعليم الباحة يستهلون الفصل الدراسي الثاني

إبراهيم الزهراني(صدى):

تستقبل مدارس منطقة الباحة غدا، أكثر من 60 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بمنطقة الباحة، بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي، حيث أنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الجديد بتوفير جميع المتطلبات اللازمة التي تضمن البداية الجادة والمثمرة منذ مطلع الفصل الدراسي الجديد.

وأعدت الإدارة العامة للتعليم بالباحة جملة من البرامج التربوية المنفذة داخل المدارس بهدف تحقيق البداية الجادة والمنظمة منذ اليوم الأول تشمل توزيع المقررات الدراسية على جميع الطلاب والطالبات والتأكيد على متعهدي المقاصف المدرسية بتوفير الإفطار الصباحي، وحث سائقي النقل المدرسي بالتواجد مبكراً لنقل الطلاب والطالبات والحرص على إيصالهم إلى مدارسهم، كذلك توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.

وشكلت الإدارة العامة فرقا ميدانية من جميع المشرفين التربويين والمشرفات لمتابعة الأداء ورصد الحضور والغياب والتأكد من تحقيق التهيئة الإرشادية المناسبة والحرص على تفعيل لائحة المواظبة وإجراءاتها على جميع الطلاب والطالبات.

من جهته هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش منسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة والطلاب والطالبات ببدء الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أهمية الرفع بالتقارير اللازمة عن الأداء للإدارة العامة بصورة فورية وتذليل جميع الصعوبات والعقبات -إن وجدت- عن طريق تلمس احتياجات المدارس واستيفاء جميع متطلبات العمل التربوي والتعليمي .