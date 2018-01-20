بالفيديو.. ضبط مصنعي مساويك وبطاطس تديرهما عمالة مخالفة بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، من ضبط مصنعين مخالفين تديرهما عمالة مخالفة، أحدهما مصنع مساويك، والثاني مصنع بطاطس، يعملان بطرق بدائية مخالفة ولا تتوافر فيهما الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر مصنع مساويك يعمل بطريقة مخالفة في مكة المكرمة تديره عمالة مخالفة، تضيف مواد مجهولة للمساويك للمحافظة على رطوبتها، وتجهز المساويك في مكان غير نظيف داخل حمامات إحدي الشقق، ومن ثم تغلف المساويك لتسوق بعلامة تجارية مقلدة في جميع أنحاء المملكة، وجرت مداهمته وضبط العمالة المخالفة التي تديره.

فيما داهمت الجهات الأمنية مصنع بطاطس، في أحد المنازل بمكة المكرمة، يعمل بطريقة بدائية تفتقر لأي اشتراطات صحية، وتباع للبوفيهات والمطاعم، وجرى تحريز المضبوطات وتسليمها للجهات المختصة.