بلدية النهضة الفرعية بأمانة تبوك تكثف جهودها الرقابية

محمود البلوي(صدى):

كثفت بلدية النهضة الفرعية التابعة لأمانة منطقة تبوك جهودها الرقابية على المنشآت التجارية الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة.

وأوضح رئيس بلدية النهضة الفرعية الدكتور رياض الغبان أن البلدية ومنذ افتتاحها قبل ما يزيد على شهر قامت بـ 426 جولة رقابية على المنشآت الخاضعة وغير الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة، ضمن نطاق إشراف البلدية، حيث صودر ما يزيد على 75 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة ومصادرة عصائر منتهية الصلاحية تفوق 145 لتراً .

وبين أنه جرى رفع وإزالة ما يزيد على خمسة ملايين كيلو جرام من المخلفات والأنقاض من الأراضي الفضاء والساحات العامة، و إزالة ما يزيد على ستة ملايين ونصف المليون كيلو جرام من النفايات المنزلية .

وأضاف الدكتور الغبان أن البلدية كثفت من أعمالها في مجال الإصحاح البيئي والحد من انتشار الحشرات باستخدام ما يزيد 450 لتراً من المبيدات ، مؤكداً أن البلدية ستواصل جهودها المكثفة لخدمة جميع الأحياء التي تقع ضمن نطاق إشرافها .