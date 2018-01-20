سوء الأحوال الجوية يؤخر رحلة الخطوط الكويتية إلى الرياض

عادل الحربي(صدى):

أدى سوء الأحوال الجوية ، إلى تأخير إقلاع رحلة رقم 775 التابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية ، اليوم السبت والتي كانت في طريقها إلى مطار الرياض .

وتعمل الشركة وفقًا لبيان لها ، على إعادة جدولة توقيت إقلاع الطائرة ، بعد تحسن الأحوال الجوية مباشرة في الرياض ، حيث تم إبلاغ الركاب بهذا الأمر .

يذكر أن هيئة الأرصاد ومركز الإنذار المبكر وجها تحذيرًا باستمرار الرياح النشطة المثيرة للموجة الغبارية على الرياض ، والتي تعيق الرؤية ، حيث تستمر حتى تمام الثامنة من مساء اليوم .