جاك موتور الصينية تطرح موديلاتها بالولايات المتحدة خلال معرض ديترويت

بكين(صدى):

أعلنت صانعة السيارات الصينية جاك موتور عن عزمها طرح موديلاتها في الولايات المتحدة أثناء مشاركتها في فعاليات معرض ديترويت للسيارات 2018، حيث تستهدف الشركة بيع نسخة معاد تصميمها من GS8 SUV العام القادم كموديل 2020 مع تقديم موديلات أخرى على مدار الأعوام، ولكن تواجه جاك موتور عقبات كبيرة، تحديدا من السلطات الأمريكية.

أشار قائد الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إلى أن تجارة السيارات مع الصين “ غير عادلة على الإطلاق، حيث يوجد تفضيل واحد في تجاه الصين ” ، لأن السلطات الصينية تفرض ضريبة ضخمة 25% على أي سيارة صُنعت في الولايات المتحدة للبيع في الصين، وفي المقارنة، تدفع الشركات ضريبة 2.5% فقط في حالة صنعهم للسيارات في الصين وبيعها في الولايات المتحدة.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن ضيقه من الأمر كذلك، حيث أشار إلى أن “ الولايات المتحدة ساعدت في بناء الصين بفضل أخذهم لأموالنا على هيئة التجارة غير العادلة معنا ” .. ما يعني أن السلطات الأمريكية لن تتقبل فكرة دخول صانعات السيارات الصينية في السوق الأمريكي إلا في حالة تخفيف الصين للقيود والضرائب الكبيرة المفروضة على السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة، وهو أمر مستبعد للوقت الحالي للأهمية الكبيرة التي تمثلها سياسات حماية المنتج المحلي للحكومة الصينية، ما يعني أن صانعات السيارات الصينية ستعجز عن اقتحام الأسواق الأمريكية بشكل جاد خلال الأعوام القادمة.