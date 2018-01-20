ضبط شاب ظهر بفيديو يتحرش بفتاة في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

نجحت الجهات الأمنية في المدينة المنورة، اليوم السبت، في ضبط الشاب المتحرش ” لفظيا ” بفتاة بأحد الأماكن العامة في المدينة المنورة، وذلك بتوجيه مباشر من النائب العام الشيخ سعود المعجب.

وتعود تفاصيل الواقعة، أن النيابة العامة، رصدت مقطع فديو مصور قامت بتوثيقه الفتاة عبر كاميرا جوالها أثناء تحرش الشاب بها واعتدائه عليها لفظيا بعبارات نابية ويقول لها: ” والله لادعسك ” ، ليوجه النائب العام بسرعة القبض عليه.

وفور ضبط المتحرش، تم تقديمه إلي الجهات المختصة، تمهيدا لمحاسبته على هذه السلوكيات الخارجة عن القيم والمبادئ.