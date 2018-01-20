بالصور.. ” جمعية البر ” برأس تنورة توزع 200 مدفئة كهربائية و500 بطانية

سعيد العجل(صدى):

وزع فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية بمحافظة رأس تنورة 200 مدفئة كهربائية و500 بطانية على الأسر المحتاجة برأس تنورة.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية وزعت هذه المساعدات الشتوية ضمن برنامج الشتاء الدافئ الذي تنفذه الجمعية وفروعها بالمنطقة الشرقية.

وعبر العفيصان أن الجمعية تسعى من خلال هذه البرامج إلى مساعدة هذه الأسر وسد احتياجاتها الضرورية خلال فصل الشتاء موضحا أن آلية صرف هذه المساعدات للأسر تأتي بعد بحث حالات هذه الأسر، والتأكد من استحقاقها للدعم، منوها بأن حملة الشتاء الدافئ ” وقاء ” مستمرة طوال فصل الشتاء في كافة المناطق التابعة للجمعية وفروعها بالمنطقة الشرقية.

من جانب آخر أشار تركي بن علي التركي مدير فرع جمعية البر برأس تنورة إلى أن هذه المساعدات الشتوية تلقتها الجمعية من فاعلي الخير، موجها شكره وتقديره لهؤلاء المحسنين على دعمهم لأسر رأس تنورة وبرامجها الرعوية والتنموية.

وأضاف التركي أن بر رأس تنورة قام خلال هذه الفترة أيضا بتوزيع بطاقات التأمين الطبي على أبناء الجمعية من الأيتام والأمهات.

كما تعمل الجمعية حاليا على بناء مسجدا جديدا بأحد الأحياء السكنية التابعة لرأس تنورة، مبينا أن جمعية البر برأس تنورة عملت خلال الفترة الماضية على خدمة المستفيدين من خلال تقديم العديد من المساعدات للأسر، حيث قدمت لهم على مدار 6 أشهر ماضية 419 مساعدة عينية بقيمة 442050 ريالا و310 مساعدة نقدية بقيمة 163800 ريال و قدمت للأسر 120 جهازا منزليا بقيمة 29000 ريال فيما قدمت 524 سلة غذائية ل379 أسرة بتكلفة وصلت إلى 168630 وسددت 7 فواتير كهرباء بتكلفة وصلت إلى 9600 ريالا بينما وصل عدد المستفيدين من برامج التأهيل والتدريب خلال هذه الفترة 45 مستفيدا بتكلفة بلغت 3000 ريال فيما وصل عدد زائري الفرع ل624 زائر .

وأكد التركي أن بر رأس تنورة تهتم بالعمل التطوعي وفقا لرؤية 2030 حيث وصل عدد المتطوعين خلال هذه الفترة ل204 متطوعا تطوعوا مع الجمعية في أعمال الخير ومساعدة الأسر المستفيدة بإجمالي ساعات تطوعية وصل إلى 750 ساعة، مشيرا إلى أن جمعية البر برأس تنورة كفلت أيضا 120 يتيما بتكلفة بلغت 44200 ريال فيما وصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من الفرع برأس تنورة 1040 أسرة.