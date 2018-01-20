المعارضة القطرية: نظام الحمدين يخدع الدول الخارجية والشعب بقرارات عجيبة

طلال الضوي(صدى):

أكدت المعارضة القطرية، اليوم السبت، أن الشعب القطري يستيقظ يوميا على بيانات وشعارات صادرة عن مجموعات يشكلها نظام الحمدين، ويعطيها أسماء ومهام غريبة عجيبة، ويعتقد أنها تخدع الداخل والخارج.

وأضافت المعارضة القطرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ” مجموعة تدعى الحرص على حقوق الإنسان تجند نفسها للدفاع عن من صدر بحقه مذكرات توقيف ومنع دخول لدول عربية وإجنبية، إنه القرضاوي صاحب فتاوى الشر والقتل والكراهية والعنصرية “.

واستكملت ” شعبنا يرفض أن يكون على أرضه مثل هؤلاء وأن يمنحوا جواز سفر بإسم دولتنا الحبيبة المعتقلة من تميم الدمية.. التغيير قادم “.