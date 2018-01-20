بالصور.. تشييع جثمان شهيد الواجب ” الزهراني ” في الحجرة

إبراهيم الزهراني(صدى):

حرص وكيل إمارة الباحة المكلف عبدالله بن زيد الراجح على المشاركة في صلاة تشييع جثمان شهيد الواجب الجندي أول أحمد بن إبراهيم الزهراني ، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي .

وشيعت جموع المصلين الجثمان عقب صلاة ظهر اليوم السبت ، بجامع عليب في محافظة الحجرة ، حيث تقدم وكيل الإمارة المكلف المصلين ، بحضور وكيل محافظة الحجرة علي بن عيسى الزهراني وعدد من منسوبي الجهات الأمنية وأهالي المنطقة .

ومن جانبه نقل وكيل إمارة الباحة المكلف ” الراجح ” تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وصاحب السمو أمير الباحة إلى ذوي الشهيد ، سائللًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ، ويلهم ذويه الصبر والسلوان .