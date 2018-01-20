تعليم الليث: 33 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة

عبدالرحمن المالكي(صدى):

يتأهب أكثر من (٣٣) ألف طالب وطالبة بكافة المراحل الدراسية في إدارة التعليم بمحافظة الليث ، صباح غد الأحد الموافق ٤ / ٥ / ١٤٣٩هـ ، للعودة إلى مقاعد الدراسة استعدادا لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني، بعد أن تمتعوا بقضاء إجازة منتصف العام الدراسي ١٤٣٨هـ / ١٤٣٩هـ .

و رحب مدير إدارة التعليم الأستاذ: مرعي بن محمد البركاتي بعودة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات متمنيا لهم فصلا دراسيا حافلا بالعطاء والتميز ، وبالجد والاجتهاد و المثابرة ، مشيراً إلى جاهزية كافة مدارس المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها لاستقبال الطلاب والطالبات.

وأكد البركاتي على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة بدون تقصير أو تهاون ، وحث الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور وعدم الغياب ،

لافتا إلى اعتماد خطة الجولات الإشرافية والتي سيقوم على تنفيذها أكثر من (٢٠٠ ) مشرفاً تربوياً ومشرفة تربوية لتفقد مدارس ( البنين والبنات ) ومتابعة انتظام الدراسة ، وتذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت ، و تلمس احتياجات المدارس وتقديم العون والمساعدة لهم ، ورفع تقارير إشرافية بذلك .

من جانب آخر أنهت إدارة المستودعات المركزية والمستودعات الفرعية في أضم وربوع العين توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني منذ وقت مبكر على كافة المدارس ، وشرعت المدارس في فرزها وتجهيزها استعدادا لتوزيعها على الطلاب والطالبات صباح غد .

كما أبلغ قسم خدمات الطلاب شركات النقل والمتعهدين بضرورة التواجد مبكرا والاستعداد الجيد لنقل الطلاب والطالبات مع بداية العودة لمدارسهم وانطلاقة الفصل الدراسي الثاني.