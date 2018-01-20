باحثون ينصحون الأم المرضعة بتناول الأطعمة الحارة

أماني الغامدي(صدى):

في الوقت الذي تحاول فيه كثير من الأمهات المرضعات تفادي بعض الأطعمة خاصة الحارة منها، لأنهن يعتقدن أن تناولها قد يؤدي للغازات عند الأطفال ويعرضهم للتهيج، أوصى باحثون بريطانيون بضرورة أن تهتّم الأم بتناول أطعمة حارة أثناء فترة الرضاعة، لتتجنب مشكلة مزاجية وانتقائية الطفل في الكبر.

كما أن الأطباء لم يتوصلوا لأي أدلة تبين أن نكهات الطعام القوية تؤثر على الأطفال، موضحين أن تناول الأم المرضعة لمجموعة منوعة من النكهات، بما فيها الأطعمة الحارة، أمر يُعنى بتعزيز حاسة التذوق لدى الأطفال، وحثهم على تناول كل شيء لاحقا.