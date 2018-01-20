” العمل ” تنفي صحة منح ضمان اجتماعي للمواطنة زوجة الأجنبي العاطل

عادل الحربي(صدى):

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، اليوم السبت، أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن منح المواطنة المتزوجة بأجنبي ” عاطل ” ضمان اجتماعي.

وقد زعم بعض رواد التواصل الاجتماعي، منح ضمان اجتماعي للمواطنة المتزوجة بأجنبي عاطل عن العمل، من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهو ما نفته الوزارة اليوم.