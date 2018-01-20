  • السبت 20

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” العمل ” تنفي صحة منح ضمان اجتماعي للمواطنة زوجة الأجنبي العاطل

” العمل ” تنفي صحة منح ضمان اجتماعي للمواطنة زوجة الأجنبي العاطل

” العمل ” تنفي صحة منح ضمان اجتماعي للمواطنة زوجة الأجنبي العاطل
عادل الحربي(صدى):

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، اليوم السبت، أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن منح المواطنة المتزوجة بأجنبي ” عاطل ” ضمان اجتماعي.

وقد زعم بعض رواد التواصل الاجتماعي، منح ضمان اجتماعي للمواطنة المتزوجة بأجنبي عاطل عن العمل، من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهو ما نفته الوزارة اليوم.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6454 ] نشر منذ 1 ساعة

ما عطوا المواطنة اللي زوجها سعودي عاطل هالمرة يعطون اجنبي عاطل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *