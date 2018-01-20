” العمل ” تنفي صحة منح ضمان اجتماعي للمواطنة زوجة الأجنبي العاطل
نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، اليوم السبت، أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن منح المواطنة المتزوجة بأجنبي ” عاطل ” ضمان اجتماعي.
وقد زعم بعض رواد التواصل الاجتماعي، منح ضمان اجتماعي للمواطنة المتزوجة بأجنبي عاطل عن العمل، من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهو ما نفته الوزارة اليوم.
💄أم محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6454 ] نشر منذ 1 ساعة
ما عطوا المواطنة اللي زوجها سعودي عاطل هالمرة يعطون اجنبي عاطل