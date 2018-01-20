فتاة تحتفل بطلاقها بعد زواج استمر 40 يوما فقط

القاهرة(صدى):

أقدمت فتاة مصرية تٌدعى ” دينا ، 27 عاماً ” على إقامة حفلاً بمناسبة طلاقها من زوجها .

وقالت دينا عبر صفحتها بالفيسبوك ، أنا نظمت الحفل ودعت فيه أصدقاءها بعد حصولها على الطلاق بحكم قضائي من زوجها، عقب عذاب مرير استمر لمدة عامين.

وتضيف أن حياتها الزوجية لم تستمر سوى 40 يوما فقط، فقد تزوجت قبل عامين بمهندس كمبيوتر، بعد فترة خطبة استمرت 10 أشهر، وخلال فترة الخطوبة، لم يظهر الزوج أي سوء نية أو معاملة غير طيبة، لكن بمجرد عقد القران توفي والده، وقام الزوج بنقل كافة منقولات الزوجية لمنزل والدته طالبا منها الإقامة معه في منزل والده.

وتابعت ، بدأت المضايقات من جانب والدة زوجي، وهددها زوجها إما بالاستمرار معه في منزل والدته والإقامة مع إخوته، أو تظل في منزل الزوجية بمفردها ويقوم أهلها بالإنفاق عليها وهو ما رفضته.

وأستطردت قائلة ، أنها فوجئت كذلك بخيانة زوجها لها وإقامته لعلاقات وصداقات مع أخريات عبر مواقع التواصل، فلم تحتمل وطلبت الطلاق، لكنه ساومها على الطلاق مقابل التنازل عن حقوقها الزوجية وقائمة المنقولات والمهر ومؤخر الصداق وردت عليه برفضها للتنازل.