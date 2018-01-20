غدا.. افتتاح المعرض السعودي للبلاستيك والبتروكيماويات في دورته الـ 15 بالرياض

عادل الحربي (صدى):

أعلنت هيئة تنمية الصادرات، اليوم السبت، انطلاق المعرض السعودي للبلاستيك والبتروكيماويات و المعرض السعودي للطباعة والتغليف؛ غدًا الأحد الموافق 21 يناير 2018 وسيستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير.

وتستضيف المملكة المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، في الوقت الذي يشهد قطاعا البلاستيك والبتروكيماويات في المملكة نموًا كبيرًا ومضطردًا.

كما يتزامن هذا الحدث الهام مع انعقاد ” المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2018 ” ، المعرض التجاري الدولي الرابع عشر لتقنيات الطباعة والتغليف، ما يكسبه حضورًا مميزًا وإضافيًا ويعزز من أهميته، كما يجعله مقصدًا أساسيًا للمهتمين بهذين القطاعين، ويصنع من هذا المعرض حدثًا إعلاميًا بارزًا ليكون المعرض الأول والأكثر أهمية في مجال البلاستيك