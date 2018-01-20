بالفيديو.. الحرس الثوري يجبر المعتقلين على إصدار صوت ” نباح الكلاب ” بإيران

طهران(صدى):

تستمر انتهاكات النظام الإيراني ضد المعتقلين من المتظاهرين المحتجين على السياسات الحكومية، حيث أظهرم قطع فيديو متداول، إجبار الحرس الثوري الإيراني المعتقلين على إصدار أصوات ” نباح الكلاب ” .

وبيَّن المقطع، وقوف المعتقلين في صف واحد ووجوههم تجاه الحائط، بينما يقوم الحرس الثوري بضربهم وإجبارهم على القيام بهذه الأصوات.