سهام الشارخ: هوس الشباب بالمشاهير يرجع لافتقادهم للقدوة الحسنة

عادل الحربي (صدى):

أوضحت الكاتبة الصحفية سهام الشارخ، أن هوس الشباب والمراهقين بالمشاهير؛ يرجع إلى غياب النموذج الثقافي والفكري، بالإضافة إلى الدور الملحوظ للإعلام في الاهتمام بهؤلاء المشاهير وتغطية أخبارهم، وجاء ذلك تعقيبا منها على حملة ” حظر المشاهير “.

وطالبت ” الشارخ ” المسئولين بخلق فرص عمل للشباب وإشغالهم، كما انها دعت أولياء الأمور بتعزيز ثقة المراهقين والشباب بأنفسهم، مما يساعدهم على اكتشاف ما يمكن أن ينجحوا ويبدعوا فيه، والبحث عن القدوة الحسنة التي يمكن أن تمثل نموذجًا لهم في الفكر والثقافة والاحترام؛ مما يقلل ولعهم بالمشاهير.

يُذكر ان حملة ” حظر المشاهير ” قد حظيت بصدى واسع خلال الفترة الماضية عل ” تويتر ” ، وكان الهدف منها مقاطعة بعض المشاهير، ووضع حد لبعض الأمور التي يتم نشرها على حسابتهم الشخصية، وتقليل الهوس بهم.