شاب يغتصب عروس ليلة زفافها
اعترضت عائلة شاب على زواجه من عروسه الجديدة وطالبت بإلغاء الزواج عقب تعرضها للاغتصاب في ليلة زفافها ن من شاب آخر اعتقدت أنه عريسها.
وكان المشتبه به ويُدعى تشون تشانسنغ، قد توجه إلى سرير الضحية بعدما نام العريس خارج المنزل بسبب الثمالة في قرية تشكويس بمقاطعة بري فنج في جنوب كمبوديا.
ومارست الزوجة الجديدة، البالغة من العمر 18 عاماً، الجنس مع الشاب في الظلمة معتقدة أنه زوجها، ثم ناما بجانب بعضهما ، وعندما استيقظت العروس من النوم، وأدركت أن هناك رجلاً غير زوجها في سريرها، بدأت بالصراخ وألقي القبض على الرجل.
وبعد هذه الحادثة، رفضت عائلة العريس العروس الجديدة، وقالت إنها تريد إلغاء الزواج.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41492 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, العريس ثمل !!!!
,, يستاهل الخيبه والعيبه ، لا واهله يتعنفقون مايبونها ,, خبتوا جميعاً وخابت عاداتكم السيئه ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 2 ساعتين
فلم كمبودي🤣
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههه
قام بالمهمه وانتهى المووووووضوووووع
عوااافي
ابوباسم[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 2 ساعتين
الامر سهل يحطون ليلة زفاف جديده للمبدول الثمل
ااالسحاب💭💭[ عدد التعليقات: 2222 ] نشر منذ 1 ساعة
من نام عن غنمه ياكلها الذئب !!!
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23465 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه الله المستعان
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15924 ] نشر منذ 33 دقيقة
ههههههههههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7097 ] نشر منذ 10 دقائق
طــــــــــيب مهــي مشكله لأن كلهم شــبه بعـــض .😊.
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تــشانـغ يــشبه بـرانــغ .😁😂😜.