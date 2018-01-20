بالفيديو.. سلمى رشيد تكشف سبب عدم ظهور زوجها في السوشيال ميديا
كشفت الفنانة المغربية سلمى رشيد عن سبب عدم ظهور زوجها في السوشيال ميديا خلال لقاء تليفزيوني معها .
وقالت سلمى خلال اللقاء ” أنا ما ابغي حياتنا الشخصية أنا وراجلي منتشره على السوشيال ميديا .. كل واحد له وجهة نظر في حياته وكتير بيبينوا حياتهم مع رجالهم لكن انا ضد هيك ” .
وتابعت سلمى ” حياتنا الشخصية خاصة فينا وأنا هنا بتكلم عن حياتي أنا مالي دخل بالآخرين ” .
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